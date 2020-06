Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio: il ricordo sulla Fiorentina è commovente

L’ex Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato. E’ stato un ottimo calciatore, protagonista anche nel campionato di Serie A.

“Ringrazio tutti i club in cui ho giocato, tra cui anche la Fiorentina, furono 5 anni di grandissima emozione. La gente di Firenze mi ama, mi rispetta per il sacrificio che dai in mezzo al campo” ha detto durante la diretta.”Non pensavo di passare momenti così belli a Firenze quando lasciai il Villarreal. Non potevo credere di essere premiato accanto a Dunga e accanto a Baggio”.

SUL FUTURO – “Non so cosa farò, però se lavorerò nel club ne sarò onorato. Io sono del quartiere di Boedo, sono di qua. Ho girato molte squadra ma alla Fiorentina sapevano che sarei voluto tornare qua per concludere la mia carriera. Sono orgoglioso anche se è arrivato il momento di dire addio al calcio. Mi piacerebbe molto rimanere qua nel club”.