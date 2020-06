Il calciatore della Roma bocciato all’esame di Macroeconomica: “posso chiedere il Var?” [FOTO]

Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha approfittato della quarantena per studiare in vista degli esami universitari, il risultato però non è stato straordinario. Lo spagnolo è iscritto iscritto all’UCAM (Università Cattolica Sant’Antonio di Murcia) al corso di laurea in amministrazione e gestione delle imprese ma, purtroppo, è stato bocciato all’esame di Macroeconomia.

La notizia è stata comunicata dallo stesso calciatore con un messaggio su Twitter. “Qualcuno sa se si può chiedere il Var in questa partita contro Macroeconomia?”, ha chiesto ai suoi follower. “Sto per inviare la mia maglietta al professore fra 3, 2…”