Gravina: “Riapertura stadi? Noi siamo pronti, ma dipende dagli scienziati. Speriamo a breve…”

Al termine del Consiglio Federale, che ha assegnato lo Scudetto alla Juventus Femminile, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche di calcio maschile, facendo un breve bilancio a qualche giorno dalla ripresa della Serie A e con un riferimento alla riapertura degli stadi.

“Il bilancio è positivo mi sembra stia crescendo il calcio, ieri ci sono stati tantissimi gol. Man mano che si riprenderà il ritmo, il calcio migliorerà anche tecnicamente. Manca ancora a mio avviso quel tassello fondamentale che sono i tifosi negli stadi. Spero che questa epidemia ci consenta in tempi rapidi di poter aprire gli stadi e vivere al meglio lo spettacolo. Dipende dagli scienziati, noi siamo pronti, ma non abbiamo nessun riferimento di tempistiche in questo senso”.