Ex Serie A eroe per un giorno: calciatore salva un bambino dall’annegamento [NOME e DETTAGLI]

Vi ricordate di Mehmet Hetemaj? Buon centrocampista, protagonista anche in Italia con le maglie AlbinoLeffe, Reggina e Monza, adesso gioca nel Seinäjoki. E’ finito alla ribalta per un gesto eroico, salvando un bambino dall’annegamento in un lago artificiale. Come riporta Tellerreport l’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 12 dello scorso giovedì: il calciatore era intento a prendere il sole in spiaggia, dopo aver notato il bambino in difficoltà ha deciso subito di intervenire.

“Mia madre è arrivata rapidamente al bambino – ha dichiarato Hetemaj, come riportato da primamonza.it – ma mi sono reso conto che erano entrambi in difficoltà. Allora sono entrato anche io in acqua. Ho raggiunto il piccolo e l’ho sollevato sopra il pelo dell’acqua, portandolo poi a riva. Ho visto Baywatch e programmi di quel genere e da quel che si vedeva sembra che salvare le persone in acqua sia facile. Invece è stato molto difficile: l’ho spinto in superficie con entrambe le mani e poi ho spinto per alcuni metri finché non sono riuscito a rimettere i piedi sul fondo. Di certo, la mia tecnica non era corretta, perché ho fatto una gran fatica”.