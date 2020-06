Ibrahimovic nella bufera, va a vedere l’Hammarby violando le norme anti-Covid [DETTAGLI]

Zlatan Ibrahimovic si è concesso una pausa dalla riabilitazione dall’infortunio al polpaccio destro per assistere alla partita dell’Hammarby nell’Allsvenskan. Nulla di male, se non fosse che ora in Svezia è polemica. Secondo quanto riporta ‘Sportbladet’, Ibrahimovic avrebbe infatti violato la linee guida contro il Coronavirus entrando negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra dopo il successo contro l’Ostersunds. Cosa vietatissima, visto che solo allenatori e calciatori possono accedervi. Ibrahimovic è atteso domani in Italia dove si sottoporrà a nuovi accertamenti al polpaccio. Il Milan spera di riaverlo a disposizione contro la Roma, nella gara del 28 giugno.