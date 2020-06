Bologna, porta chiusa per Ibrahimovic: “non c’è più alcun contatto reciproco”

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da decidere, ma non sarà sicuramente al Bologna. La conferma è arrivata direttamente dal ds Bigon: “La suggestione mediatica la comprendo, è un nome importantissimo e di alto livello. Normale che faccia rumore, ma non è una possibilità per il Bologna perché non c’è più alcun contatto reciproco”, ha detto in un’intervista a Radio1.

“Lo scorso inverno si è sentito con Mihajlovic, poi ha fatto le sue scelte. Da allora in poi la cosa non è più stata presa in considerazione. Il nostro progetto tecnico è avanzato, non è un posto nuovo da ricostruire. Abbiamo una squadra giovane e talentuosa, con un allenatore Mihajlovic che sarà con noi anche l’anno prossimo”.