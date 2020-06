In treno senza mascherina, scoppia la rissa: “Ti spacco la faccia” [VIDEO]

Un uomo e una donna protagonisti di una furibonda lite in treno. Il primo si è tolto la mascherina per parlare al cellulare, scatenando la reazione degli altri passeggeri e, in particolare, della donna. I due hanno iniziato a spintonarsi: “Devi mettere la mascherina, sono le regole, metti la mascherina!”, ha iniziato a gridare la donna, che ha proseguito con le minacce verbali: “Ti spacco la faccia”. L’intervento di un terzo passeggero ha provveduto a ripristinare la calma sul Frecciargento Roma-Lecce. È dovuto intervenire anche il capotreno, che ha preso le generalità dei due litiganti. In basso il VIDEO dell’episodio che risale al 1° giugno, due giorni prima dell’inizio della Fase 3.