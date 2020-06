Incidente Zanardi, direttore Neurochirurgia: “Alex è in coma farmacologico”

Incidente Zanardi – Dopo l’incidente di ieri, Alex Zanardi si trova in terapia intensiva in seguito all’intervento. E’ uscito il bollettino ufficiale di questa mattina e ha anche parlato il direttore di neurochirurgia, il chirurgo Giuseppe Oliveri che ha operato il pilota: “Alex è in coma farmacologico. Ha riportato un fracasso facciale, significa che tutte le ossa della faccia erano rotte, con frattura delle due ossa frontali e sprofondamento delle stesse. La situazione rimane molto grave”.