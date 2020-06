Incidente Zanardi, intervento chirurgico per il pluricampione: le prime immagini e il bollettino medico [VIDEO]

Alex Zanardi è stato coinvolto in un grave incidente insieme ad un camion tra Pienza e San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. Alcuni testimoni riportano che Zanardi stesse percorrendo, con la sua handbike, una discesa ad alta velocità, quando avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta, venendo travolto dal mezzo pesante. Le condizioni sono apparse subito gravissime e, dopo il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Siena, Zanardi è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia. In basso i VIDEO con il bollettino ufficiale dell’ospedale sulle condizioni del pluricampione e le prime immagini dopo l’incidente, riprese per mezzo di ‘Radio Siena TV’.