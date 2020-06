Incidente Alex Zanardi, la verità sull’uso del telefonino: ecco cosa dicono i video

I video e i filmati analizzati dalla Procura di Siena parlano chiaro: Alex Zanardi non stava usando il cellulare al momento dell’incidente. Smentita dunque la testimonianza secondo la quale il pluricampione paralimpico stesse filmando con il telefonino poco prima dell’impatto con in camion. Al contrario, i filmati girati da Alessandro Maestrini dimostrano come Alex Zanardi avesse le mani ben salde sui manubri della sua handbike. Sconfessata dunque la dichiarazione di un testimone riportata da ‘Il Messaggero’, come confermato dal Procuratore Capo di Siena, Salvatore Vitello: “Visionando il video di Maestrini, non risulta che Zanardi stesse facendo riprese, avendo le mani fisse sull’handbike”.