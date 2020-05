Un’incredibile papera di Sarti regala lo scudetto alla Juve: Lazio in Serie B, Inter disperata

1° giugno 1967. Una settimana dopo la sconfitta in finale di Coppa dei Campioni contro il Celtic Glasgow, l’Inter si gioca lo scudetto a Mantova. La Juventus nelle ultime giornate ha rosicchiato tre punti ed è arrivata a -1 dai nerazzurri. I biancorossi sono già salvi, mentre la ‘Vecchia Signora’ attende la Lazio, ancora in lotta per non retrocedere. Su un cross innocuo di Beniamino Di Giacomo, Giuliano Sarti si lascia sfuggire clamorosamente il pallone che termina in rete. Il portiere della Grande Inter di Helenio Herrara si dispera e prende a testate il palo. I nerazzurri hanno altri 40 minuti ma non riescono a reagire. Contemporaneamente la Juve batte 2-1 la Lazio, condannandola alla Serie B. Le reti di Bercellino e Zigoni regalano ai bianconeri il 13° scudetto.