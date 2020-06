Infantino: “lavoriamo per riportare i tifosi allo stadio. Sì alle 5 sostituzioni per la salute dei calciatori”

Dopo la Bundesliga anche gli altri campionati si preparano a tornare in campo. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha inviato un videomessaggio dove ha aggiornato sulla situazione del calcio dopo l’emergenza Coronavirus. “Dobbiamo lavorare tutti insieme per plasmare un calcio migliore per il futuro. La salute viene prima di tutto ma cercheremo di andare oltre le misure temporanee e per garantire che i tifosi siano riammessi in modo sicuro negli stadi. Abbiamo pubblicato raccomandazioni mediche a sostegno della tabella di marcia per la ripresa delle competizioni. Non solo: le cinque sostituzioni proteggeranno la salute dei calciatori. Ci auguriamo che lo strumento di valutazione dei rischi dell’OMS e le nostre linee guida vi possano aiutare a decidere la miglior azione da intraprendere”.

L’ASPETTO FINANZIARIO – “Personalmente sono a favore di una regolamentazione finanziaria più chiara e rigorosa, che imponga la piena trasparenza e i principi di una buona governance, e che non si limiti solo al sistema dei trasferimenti, ma all’intero ecosistema del calcio. So che questo scatenerà un dibattito intenso, ma il dibattito è sempre una cosa positiva, e dovremmo parlarne tutti insieme, cosi come siamo uniti in questo periodo difficile”.