Infortunio Allan, ansia Napoli: affaticamento muscolare per il centrocampista

INFORTUNIO ALLAN – Seduta mattutina oggi per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domani al San Paolo (ore 19.30). In avvio di sessione la squadra si è divisa in due gruppi impegnati in attivazione a secco e serie di torelli. Successivamente la rosa si è riunita per svolgere lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con esercitazioni al tiro. Allan ha svolto solo terapie per un affaticamento muscolare alla coscia destra.