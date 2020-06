Infortunio Bisoli, il centrocampista del Brescia si fa male in casa: stagione finita

Un infortunio domestico, strano per un calciatore. Ma è quel che è capitato a Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia. Il giocatore è scivolato in casa, a ridosso di un gradino e ha subito una lesione al tendine rotuleo. Bisoli verrà sottoposto a intervento chirurgico già nella giornata di domani. Per lui stagione finita. L’infortunio di Bisoli si somma a quelli di Cistana e Chancellor, già fuori causa da qualche giorno. Problemi per Diego Lopez e il Brescia che molto probabilmente non avrà a disposizione nemmeno Sabelli e Tonali.