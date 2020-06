Infortunio De Sciglio, il calciatore della Juventus viene anche ammonito

INFORTUNIO DE SCIGLIO – Ottima Juventus nella partita di campionato contro il Bologna, a 20 minuti dalla fine i bianconeri sono in doppio vantaggio grazie alle reti siglate da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e da Dybala con un grande tiro a giro. Infortunio per l’esterno De Sciglio, dopo uno scatto in fase offensiva, il calciatore ha accusato un problema muscolare, al suo posto è entrato Danilo. Nella stessa azione l’ex Milan è stato anche ammonito per aver perso tempo, non è uscito dal campo ma si è fermato all’interno del rettangolo di gioco.