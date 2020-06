Dopo l’allarme Lazio per Milinkovic Savic, arriva quello della Juventus per Higuain. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Pipita si è fermato in allenamento per un dolore alla gamba. Sta svolgendo gli esami al JMedical che chiariranno l’entità dell’infortunio. I bianconeri attendono ansiosi gli esami, ma sperano non sia nulla di grave. Anche perché, in vista della Coppa Italia, gli attaccanti per Sarri rischiano di essere contati.