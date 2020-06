Infortunio Ilicic – Come riporta Sky, problema dell’ultima ora per il centrocampista sloveno, neanche in panchina nella sfida tra Atalanta e Sassuolo che avrà inizio tra un’ora e terzo recupero della 25ª giornata di Serie A, la quale ha ripreso ieri dopo l’emergenza Coronavirus. C’è Pasalic al suo posto.