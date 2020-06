Infortunio Kjaer, Milan nei guai: è emergenza difensiva

Infortunio Kjaer – Il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo a Lecce, grazie al gol realizzato da Castillejo. Brutte notizie però per i rossoneri. Si è infatti infortunato Simon Kjaer, centrale danese. Il difensore ha abbandonato il campo dopo aver provato a stringere i denti per qualche minuto. Dopo uno scontro di gioco, Kjaer è caduto male e si è subito toccato il ginocchio. Problemi per Pioli che ha dovuto inserire Matteo Gabbia, giovane difensore aggregato alla prima squadra. Sono già fuori, infatti, Musacchio e Duarte. Il Milan potrebbe avere a disposizione solo Gabbia e Romagnoli come centrali per la gara contro la Roma.