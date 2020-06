INFORTUNIO MANDRAGORA – Si sta giocando la partita di campionato tra Torino e Udinese, partita fondamentale per la corsa salvezza. A 35 minuti dalla fine, la squadra di Longo è in vantaggio grazie ad un gran gol messo a segno dal Gallo Belotti. Al 52′ brutto infortunio per il centrocampista Mandragora, il centrocampista è uscito con la borsa del ghiaccio ed in lacrime. L’urlo non fa ben sperare, attesa per gli accertamenti.