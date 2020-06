Infortunio Messi, guai per il Barcellona in vista della ripresa della Liga: i dettagli

Guai per il Barcellona: infortunio per Lionel Messi. L’argentino non si allena da mercoledì e i catalani hanno svelato il mistero sulle sue condizioni fisiche. “Messi è rimasto in palestra per riprendersi da una contrattura al quadricipite della gamba destra” recita il comunicato dei blaugrana. Messi è stato sottoposto ad un’ecografia che ha confermato una micro-rottura. I tempi di recupero vanno dai 7 ai 10 giorni, di conseguenza la stella del Barcellona è in dubbio in vista del nuovo debutto in Liga contro il Maiorca, in programma il 13 giugno.