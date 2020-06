Lazio in ansia, allarme per i biancocelesti a 20 giorni dalla ripresa. Nella partitella d’allenamento, Milinkovic Savic è stato costretto a fermarsi per un problema al ginocchio. C’è molta attesa per gli esami che effettuerà pomeriggio. La speranza per il tecnico Inzaghi è che non sia nulla di grave, ma di certo inizia a diventare rilevante il numero di calciatori che si sono fermati alla ripresa, confermando le difficoltà fisiche dopo lo stop forzato e la frettolosa ripartenza.