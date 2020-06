Infortunio Milinkovic-Savic, il responsabile sanitario svela le condizioni del serbo

INFORTUNIO MILINKOVIC-SAVIC – “Milinkovic sta alla grande, l’ho visto stamattina. Voi giornalisti meritate degli applausi, ma qualcuno a volte scrive qualcosa di troppo. L’umore dei giocatori è talmente alto che si nascondono anche problemi di piccoli traumi di sovraccarico che possono esserci in questo periodo”. Sono le dichiarazioni di Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, intervenendo a Radio Punto Nuovo ha fornito importanti indicazioni sulle condizioni di Milinkovic-Savic, in vista della ripresa della stagione. “Con uno staff medico come il nostro, Milinkovic ce la farà per l’inizio del campionato”, ha aggiunto.