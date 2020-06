Infortunio Milinkovic-Savic, sospiro di sollievo per la Lazio

INFORTUNIO MILINKOVIC-SAVIC – Sospiro di sollievo in casa Lazio, dopo la notizia in mattinata dell’infortunio del centrocampista Milinkovic-Savic. Il calciatore oggi ha subito un colpo al ginocchio in allenamento, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’allarme è rientrato: il serbo non si è nemmeno presentato alla clinica Paideia per la risonanza magnetica, segno che non c’è preoccupazione per le sue condizioni.

Si è trattato solo di un colpo al ginocchio e già nella giornata di domani dovrebbe essere in campo per la ripresa degli allenamenti.