INFORTUNIO MUSACCHIO – “AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona”. E’ questo il comunicato ufficiale del Milan, brutte notizie per l’allenatore Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato di Serie A. Musacchio si ferma.