Infortunio Muslera, terribile frattura della gamba per il portiere del Galatasaray [FOTO e VIDEO]

Terribile infortunio per Fernando Muslera. L’attuale portiere del Galatasaray ed ex della Lazio ha subìto la frattura della gamba destra nel match contro il Rizespor. La gara è stata sospesa per oltre 10 minuti per consentire l’ingresso dell’ambulanza, che ha poi trasportato in ospedale il portiere uruguayano. Per Muslera si teme una lunga assenza dai campi. In alto le immagini, in basso il VIDEO.