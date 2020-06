Radja Nainggolan tiene in ansia il Cagliari e i fantallenatori in vista della ripresa del campionato. Il centrocampista belga non si è allenato oggi ad Assemini per colpa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza il 23 giugno a Ferrara contro la SPAL non sembra essere in dubbio.