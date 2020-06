Infortunio Tonali, tegola per il Brescia: ansia per il centrocampista

INFORTUNIO TONALI – Sono ore di ansia in casa Brescia per le condizioni di Sandro Tonali. Nel corso dell’amichevole contro l’Udinese, il centrocampista classe 2000 ha accusato un problema fisico ed è stato sostituito da Zmrhal alla fine del primo tempo. Si tratta di una tegola importante per il tecnico Diego Lopez, Tonali infatti è il calciatore di maggiore talento ed è quello in grado di fare la differenza. Le sue condizioni verranno valutate entro le prossime ore, ma la sua presenza per la trasferta contro la Fiorentina è a rischio.