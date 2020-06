Infortunio Verdi, guai in vista per il Torino: si teme un lungo stop per l’attaccante

Non c’è pace per il Torino. Dopo il grave infortunio di Daniele Baselli, costretto ad operarsi per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è arrivato lo stop di Simone Verdi. Ansia in casa granata per le condizioni dell’attaccante, che ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana con un’ecografia ma si teme uno stop di una certa lunghezza (almeno un mese). Alla ripresa del campionato il Torino sfiderà il Parma, il 20 giugno, e dovrà fare a meno di Verdi.