Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali: scelte a sorpresa di Ranieri

Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Si gioca l’ultimo recupero valido per il 25esimo turno del campionato di Serie A. Si conclude con il botto, si affrontano Inter e Sampdoria. Qualche problema di troppo per l’allenatore Antonio Conte che, alla vigilia della sfida, ha dovuto rinunciare al centrocampista Brozovic. Assenza pesantissima anche per Ranieri che dovrà fare a meno Quagliarella, a sorpresa c’è LaGumina. Si tratta di una partita molto importante per le due squadre, i nerazzurri per le zone alte della classifica, i blucerchiati per evitare la retrocessione. Ecco le scelte dei due allenatori.

Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Gagliardini, Barella, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina.