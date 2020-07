Dopo le visite effettuate in mattinata, Achraf Hakimi ha sostenuto la seconda parte dei controlli per avere l’idoneità sportiva ed ha apposto la firma sul contratto che lo legherà all’Inter sino al 2025. E’ quanto riporta ‘Sky Sport’. Il terzino marocchino arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per 40 milioni di euro più 5 di bonus e guadagnerà 5 milioni a stagione. Atteso a breve il comunicato dei nerazzurri.