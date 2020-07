Inter, è il giorno di Hakimi: ecco chi è il nuovo volto nerazzurro, esterno goleador con la bella fidanzata [FOTO]

Visite mediche in corso per Achraf Hakimi, il volto nuovo in casa Inter. Il calciatore marocchino, arrivato alle 10.30 a Milano, dopo tutti i controlli di rito firmerà un contratto di cinque anni a 5 milioni di euro a stagione. Hakimi è un giovane promettente del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund. Tra le sue doti principali, la duttilità (può giocare a tutta fascia, da terzino ad ala) e il vizio del gol. Quest’anno ne ha messi a segno 9 tra campionato e Coppe. Ma scopriamo meglio chi è il nuovo acquisto nerazzurro, con l’Italia nel destino e la sexy fidanzata. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto della sua bella ragazza, attrice. Di seguito, l’approfondimento su Hakimi della nostra redazione.