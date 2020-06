L’invasore di Maiorca-Barcellona: “Ecco come ho fatto ad entrare, ma il mio piano è andato a rotoli…”

L’invasione di campo di un tifoso, in tempi normali, viene vista quasi con normalità. Accade ogni tanto e le motivazioni sono spesso benevole. E quando invece gli stadi sono chiusi? Chiaramente suscita scalpore, così come accaduto ieri sera in occasione di Maiorca-Barcellona. Esce allo scoperto il tifoso che è riuscito ad intrufolarsi dentro il terreno di gioco eludendo i controlli.

“Avevo pianificato tutto da prima del coronavirus – riporta Sport – Da prima che venisse rimandata la partita avevo intenzione di fare una foto con Messi. Lui è il mio idolo e ho sempre sognato incontrarlo. Il primo che ho visto sul campo è stato Jordi Alba e ho provato con lui. Poi ho visto Messi e sono andato nella sua direzione. La polizia mi ha preso e mi ha fatto rimuovere ogni cosa. Il mio piano è andato in rotoli per i miei nervi. Ero agitato. Devo dire che Jordi Alba mi ha proprio ignorato”.

“Come ho fatto ad entrare? Ero con alcuni amici e abbiamo atteso il 40° minuto. Ho saltato un recinto di circa due metri e dagli spalti sono riuscito a scendere le scale fino al campo. Le forze dell’ordine mi hanno fatto eliminare la foto e firmare un documento con i miei dati. Mi diranno poi se dovrò pagare una multa oppure no. Gli stewards dello stadio mi hanno portato in una stanza da solo, poi è arrivata la polizia”.