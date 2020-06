Centrocampista positivo al Coronavirus organizza tre feste: rischia una stangata [NOME e DETTAGLI]

Juan Cazares è un calciatore ecuadoriano, centrocampista dell’Atlético Mineiro che è finito nella bufera in Brasile. Secondo quanto riportano giornali dall’estero tra cui ‘A Bola’ avrebbe organizzato tre feste private nel suo appartamento durante il periodo di quarantena: il giorno successivo si è sottoposto al tampone sul Coronavirus ed è risultato positivo.

Per questo motivo dovrebbe essere soggetto di una multa salatissima, di circa 22.000 euro visto che oltre a violare le regole ha messo anche a rischio la salute degli invitati. “La sua multa sarà probabilmente la massima visto che si tratta di una recidiva, aveva già avuto delle denunce e per l’ultima abbiamo constatato sul posto che non si trattava di una festa tra parenti”, ha dichiarato il direttore della regolamentazione urbana di Belo Horizonte, Henrique Melo.