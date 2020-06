Juve-Milan, inizio scoppiettante: Rebic si riscopre karateka, l’espulsione dell’attaccante rossonero [VIDEO]

Si sta giocando Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Bianconeri che hanno sprecato l’occasione del vantaggio con Cristiano Ronaldo che ha sbagliato un rigore al 16′. Dopo un minuto è arrivata l’espulsione di Rebic, attaccante rossonero. Fallaccio del croato sul terzino brasiliano della Juve Danilo. La gamba va all’altezza del petto e Orsato non può far altro che tirare fuori il rosso. In basso il VIDEO.