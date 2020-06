Juventus, la bomba dalla Spagna: “120 milioni dal Chelsea per Cristiano Ronaldo”

Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A, ma continuano a circolare clamorose notizie di calciomercato. L’ultima bomba arriva direttamente dalla Spagna e riguarda Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta Manolete, giornalista di AS, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto una grande cifra, per assicurarsi le prestazioni del portoghese: 120 milioni di euro. I bianconeri, di fronte a questa offerta, potrebbero anche vacillare. Ma, la notizia è tutta da verificare.

Cristiano Ronaldo ha già dato tanto alla Juventus, sia in termini sportivi che di visibilità ed economici. CR7 vorrebbe rispettare il contratto, ma molto dipenderà dal finale di stagione con la maglia bianconera. Paratici in un colpo solo incasserebbe tanti soldi da reinvestire sul mercato, liberandosi anche di un ingaggio pesantissimo per le casse del club.