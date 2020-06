Juventus-Milan, l’ingresso in campo. Poi minuto di silenzio commovente per le vittime del Coronavirus [VIDEO]

E’ finalmente tornato il calcio italiano. Nel primo match che ha aperto la stagione in campo Juventus-Milan, partita valida per la semifinale di Coppa Italia. Nella gara d’andata 1-1 il risultato, con i rossoneri chiamati al blitz in trasferta. Nel frattempo, prima del match minuto di silenzio commovente per le vittime del Coronavirus. Emozioni per tutti i protagonisti, dai calciatori ad allenatori fino a tutti i dirigenti. In basso il video dell’ingresso in campo delle squadre.