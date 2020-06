Juventus-Milan, Sarri: “per noi giocare prima la Coppa Italia è un vantaggio”

Finalmente si torna in campo. Ad aprire le danze sarà la partita tra Juventus e Milan, sfida valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Interessanti indicazioni di Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport. “Per noi che siamo impegnati su tre fronti, ricominciare con la Coppa Italia penso che possa essere un vantaggio. Abbiamo tre obiettivi e poterli inseguire separatamente uno dall’altro ci può consentire di focalizzare le motivazioni solo su un trofeo per volta e può essere qualcosa di importante e di vantaggioso”.

“Le partite con il Milan, quest’anno, sono state tutte difficili sia in campionato che in Coppa Italia. Quindi è un avversario che a noi crea delle difficoltà. Il risultato dell’andata non ci garantisce niente. Le squalifiche del Milan mi lasciano pensare che giocheranno con un undici competitivo. È una partita con un risultato ancora apertissimo”.