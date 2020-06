Juve-Sarri, il retroscena in Cina: “Volarono borse, creata frattura”. E poi svela: “Ecco chi chi era la prima scelta in panchina”

“L’avventura di Sarri, da quello che ho percepito e da alcune persone, è partita abbastanza male all’interno dello spogliatoio. Se non hai un curriculum importante, devi arrivare quasi in punta di piedi. Sacchi? Ha avuto un altro percorso e ha vissuto un altro calcio. Sarri uscì con un paio di situazioni. Dopo la sfida all’Inter in Cina erano volate anche le borse, perché ha avuto una reazione forte sui primi 45 minuti della squadra giocata non bene. Ha un modo di fare un po’ al limite. Si è creata una frattura tra lui e alcuni giocatori importanti della squadra“. A parlare così, a Maracanà, su TMW Radio, è l’ex calciatore Massimo Brambati.

“Che succede ora? Nulla. Si continua con Sarri, no credo che si cambi in corsa. Non è una società che fa certi colpi di testa. Poi a fine stagione vedremo. Rimane il fatto che la prima scelta non era Sarri ma Guardiola. La situazione del City è in evoluzione: se ci fosse la famosa squalifica, potrebbe venire fuori qualcosa di particolare ma non credo che i bilancidella Juve siano così floridi da permettere di pagare due tecnici”.