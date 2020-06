Juventus, Sarri: “lite con Pjanic? Ecco la verità”

Non sono mancate le critiche nei confronti della Juventus, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Si è parlato, inoltre, di una lite in allenamento con Miralem Pjanic, ecco quanto riportato dall’allenatore.

“Quella del nostro litigio è una grande bufala – ha spiegato a Sky Sport – Pjanic è tra i tre giocatori che ho impiegato di più, è un calciatore a cui sono molto vicino e a cui devo rifarmi perché ha un ruolo importantissimo nel nostro centrocampo”. L’allenatore bianconero ha deciso di mettere le cose in chiaro, il rapporto con la squadra è buono. L’ambiente è compatto in vista della ripresa del campionato.