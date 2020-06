Juventus, Sarri: “mi girano i coglioni quando dicono che non ho vinto nulla, non mi importa nulla del Napoli”

E’ la vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, si gioca l’ultimo atto della competizione. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato senza peli sulla lingua. “Mi girano i coglioni quando mi dicono che non ho ancora vinto nulla in Italia. Ho fatto 8 promozioni, anche se capisco che per alcuni sia poco. Tensione per la sfida col Napoli? Non mi importa nulla dell’avversario che avremo davanti, penso solo a vincere”.

IL NAPOLI – “Contro l’Inter ho visto una squadra che ha cercato di aspettare gli avversari più bassi. Quando si chiudono hanno una grande solidità e quando ripartono sanno essere pericolosi. Sanno esprimersi su grandi livelli, hanno battuto noi, l’Inter e il Barcellona”.

CRISTIANO RONALDO – “Ha fatto bene nei primi 30′ poi si è affievolito, come tutti. La condizione non può essere la migliore, ma si è sacrificato tanto. L’aspetto qualitativo gli è mancato un po’, ma è così per tutti. Per tutti i giocatori di Serie A, non solo per noi. Il suo è un talento cristallino che non può essere inficiato dalla posizione in cui gioca, che sia un po’ più arretrata o meno”.

HIGUAIN – “Non penso che possa recuperare. Aspettiamo i verdetti dai medici, ma non penso ci saranno novità. Forse ci sarà disponibilità per Ramsey, che si allenato in parte in gruppo”.

GATTUSO – “È una persona che mi piace molto. È molto schietto, diretto, visto come sono io non posso che apprezzarlo. Non sono sorpreso di quello che sta facendo perché secondo me aveva già fatto benissimo al Milan”.