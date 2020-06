Juventus, Sarri: “In questo momento non possiamo fare di più. Siamo tutti arrabbiati”

“In questo momento non possiamo esprimere di più per la condizione che abbiamo. La partita l’abbiamo fatta con applicazione. Ci manca brillantezza per rendere la mole di gioco pericolosa, la prestazione è stata buona ma ora restano rabbia e delusione- In questo momento facciamo fatica soprattutto a livello di individualità. A Cristiano Ronaldo, a Dybala e ai nostri grandi solisti manca corsa e quel pizzico di brillantezza in più per incidere e saltare l’uomo, ma lo ritengo abbastanza normale in questo periodo. Ai giocatori non ho detto niente, eravamo tutti molto arrabbiati e delusi e penso che in questo momento sia meglio stare in silenzio”. Sono queste le parole del tecnico della Juventus Maurizio Sarri al termine della finale di Coppa Italia persa ai rigori contro il Napoli.