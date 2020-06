Juventus, Sarri: “il vantaggio in classifica non è sostanzioso. Higuain è stato toccato dagli ultimi eventi”

“Arthur è un giocatore del Barcellona, sarebbe brutto da parte mia parlarne, così come non mi è piaciuto quando l’allenatore del Barcellona ha parlato di Pjanic. In questo momento non voglio parlare di Arthur nella maniera più assoluta”. Sono le indicazioni di Sarri alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce, fiducia ritrovata per i bianconeri dopo il successo contro il Bologna ed il +4 sulla Lazio. Sembra fatta per lo scambio Pjanic-Arthur, ma l’allenatore non ci pensa. “Pjanic non è in discussione, se verrà ceduto sarà per altri motivi, ma questa ipotesi ora non la prendo neanche in considerazione perché la società non mi ha detto nulla. Ha avuto un momento difficile per un calo di rendimento che lo ha messo in difficoltà dal punto di vista mentale, deve essere umile ma allo stesso tempo consapevole della sua forza, se sbaglia una partita deve reagire subito senza farsi troppi problemi che possono condizionarlo. Sono contento di lui e convinto che ha ancora ampi margini di miglioramento nel suo ruolo”.

HIGUAIN – “E’ un ragazzo sensibile, è stato toccato in modo particolare dagli eventi del mondo e da quelli suoi personali. Inoltre ha avuto questo piccolo infortunio che lo ha disturbato. Adesso però lo vedo diverso: sarà un rientro importante”.

“Non dobbiamo guardare alle partite degli altri, ma alle nostre prestazioni, che alla lunga ci portano i risultati; il vantaggio in classifica non è sostanzioso, ci sono 33 punti in palio, dobbiamo avere la mentalità di fare risultato sempre. L’aspetto mentale e motivazionale è fondamentale, e sarà importante ancora di più quando le condizioni climatiche saranno complicate, a fine luglio per esempio”.