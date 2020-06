Juventus, dalla Spagna: “la vergognosa forma fisica di Gonzalo Higuain dopo la quarantena” [FOTO]

Gonzalo Higuain ha subito un infortunio che mette a rischio la presenza del Pipita per la ripresa della stagione. Gli ultimi mesi dell’argentino non sono stati di certo facili, i problemi familiari e quelli in campo hanno messo in dubbio il futuro del calciatore. Adesso dalla Spagna evidenziano la forma fisica del giocatore, il portale Fichajes.net ha titolato l’articolo in modo molto forte: “la vergognosa forma fisica di Higuain”. Ecco quanto è emerso e riportato da TuttoJuve, con la foto pubblicata anche da Marca.

“Quando parliamo di Juve consideriamo uno dei club al mondo, sia del passato che del presente. Non si tratta solo di un club che ha buoni calciatori e vince titoli, ma anche di una società con tanti anni di storia ed un’attenzione al rispetto, umiltà e lavoro. E la forma con cui si è presentato Gonzalo Higuain è semplicemente vergognosa. La situazione eccezionale che ha attraversato il mondo con il Covid-19 ha cambiato tutto. I calciatori, con assenza di allenamenti, hanno perso ritmo, però vi sono limiti e limiti. Essere un calciatore di livello mondiale come Higuain, con un contratto in essere con uno dei migliori club al mondo è una condizione che costringe ad avere una determinata forma entro limiti definiti. Un calciatore che si presenta con più massa grassa del normale non merita di restare nell’elite mondiale”.