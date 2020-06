L’ex Juve ha paura dei ladri: spende 34mila euro per due cani da guardia! [FOTO]

Il furto a casa Mahrez, con un bottino da 500mila sterline, ha spaventato tanti altri calciatori che adesso hanno deciso di prendere provvedimenti. L’attaccante ex Juventus Moise Kean ha deciso di non badare a spese. Come riporta ‘Il Posticipo’ si può vedere dal profilo dell’agenzia che fornisce i quattrozampe, che il centravanti ha acquistato due nuovi cani da guardia. Valore totale? 34mila euro. “I calciatori sono individui che possono essere bersagliati”, ha spiegato ad AS qualche settimana fa il numero uno dell’agenzia in questione, “e vogliono qualcosa che faccia stare al sicuro la loro famiglia quando non ci sono”.