Di gol belli ne abbiamo visti tanti. E Kevin-Prince Boateng ci ha abituati bene da questo punto di vista. Tante le magie apprezzate in Italia, specialmente con le maglie di Milan e Sassuolo. Ora il ghanese gioca in Turchia, al Besiktas, ma certe abitudini non le ha perse. Nemmeno dopo lo stop forzato per il Coronavirus. La SuperLig ripartirà proprio in questa settimana e, a giudicare dal gol segnato in allenamento, Boateng sembra già pronto. In basso il VIDEO con l’incredibile prodezza.