Klopp: “non siamo ancora campioni. Il calcio non è la cosa più importante, però è la mia passione”

“Sono felice di tornare, e’ incredibile quanto mi sia mancato il calcio, direi tantissimo”. Sono le dichiarazioni a’Bbc Radio 5 Live Sport’ di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool che parla dell’imminente ritorno della Premier League e di quanto “sara’ bello vedere di nuovo in azione il mio meraviglioso team”. “So che il calcio non e’ la cosa piu’ importante della vita , pero’ e’ la mia passione. Spero che la gente non veda l’ora, perche’ noi siamo qui”.

I Reds potrebbero a breve conquistare, matematicamente, il titolo. “Non sto a vedere queste cose, ci aspetta tanto lavoro – commenta Klopp – e vogliamo vincere quante piu’ partite possibili. Non siamo ancora campioni. Ci siamo vicini,ma il titolo non e’ ancora nostro. Ci sono 9 partite e 27 punti a disposizione, e noi anche se matematicamente ci bastano due vittorie non vorremo fermarci dopo averle ottenute”. E le feste e la sfilata? “Ci sara’, questo e’ certo, fra di noi e con la gente quando ci verra’ permesso di farlo”.