Lazio, offerta shock per Immobile: il Newcastle mette sul piatto 135 milioni di euro

La nuova proprietà del Newcastle fa sul serio e, per la prossima stagione, prepara una squadra in grado di fare la voce grossa e lottare per le zone alte della classifica. Prima, però, servirà raggiungere la salvezza: la situazione, da questo punto di vista, sembra tranquilla.

Il club inglese non ha limiti e ha messo nel mirino… Ciro Immobile. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, gli emissari della nuova proprietà hanno prospettato un investimento che considera 55 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante napoletano, più un ingaggio di 8 milioni netti all’anno per lui, per le prossime cinque stagioni. Si tratta di cifre pazzesche e che potrebbero far vacillare le parti. Il bomber sarebbe l’uomo guida del nuovo progetto ed è proprio questo che stuzzica l’attaccante di Torre Annunziata e il suo entourage. Una stagione da protagonista in Premier League, sarebbe il coronamento di una grande stagione. Immobile è molto legato alla Lazio, si starebbe pensando anche al rinnovo del contratto. Ma, quest’ultima offerta, impone delle riflessioni. Molto importante sarà il finale di stagione con la Lazio, poi le dovute valutazioni.