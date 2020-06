Le notizie del giorno – Alta tensione in casa Milan, la suggestione di Maradona

Le notizie del giorno – Non c’è pace in casa Milan. Il club rossonero si affaccia alla ripresa, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia di domani, nella stessa condizione in cui si ritrovava prima del blocco dei campionati. Quest’oggi la Gazzetta dello Sport racconta del retroscena avvenuto nella giornata di ieri, con lo scontro tra Ibrahimovic e Gazidis. L’amministratore delegato è arrivato a Milanello per parlare ai giocatori dell’accordo raggiunto con Elliott in merito al taglio stipendi, ma si è poi trovato a discutere in un confronto durato tre quarti d’ora. E’ Ibrahimovic a mostrare tutto il suo disappunto specie per il tempismo con cui ha Gazidis ha comunicato la cosa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Roberto Vannicelli, membro della sezione sport del Comitato tecnico scientifico, ha lanciato un’interessante ipotesi per salvare la stagione di Serie A e portarla a termine. Queste le parole del professore, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’: “Mi rendo conto che si sta temporeggiando, ma è anche vero che non abbiamo elementi di certezza nell’immediato futuro. Noi facciamo protocolli in scadenza a 15 giorni, anche quello dello sport ha una scadenza al 15 giugno, dopodiché si guarderà la curva epidemiologica guardando i dati. Mi aspetto che la curva continui a decrescere, quindi in netto miglioramento, purtroppo in Lombardia la curva cala con difficoltà. Dobbiamo pensare alla salute globale e rispettare la curva lombarda che non è totalmente positiva. Sono certo che la situazione migliorerà e mi aspetto un’apertura, ma per quanto riguarda il pubblico, non c’è possibilità prima della fine di questa stagione. O quanto meno, molto ristretto: su uno stadio di 30.000, magari potrà entrarne un terzo. Come risolvere il protocollo? L’unica soluzione è fare tamponi molto ravvicinati per tutti gli addetti, al massimo uno ogni 48 ore”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Trent’anni fa, Maradona e Caniggia trascinarono l’Argentina a giocarsi il terzo titolo mondiale. Adesso potrebbe verificarsi la ‘reunion’ sulla panchina del Gimnasia. E’ l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Argentina e riportata dalla pagina internazionale di AS. “Mi piacerebbe moltissimo lavorare fianco a fianco con Diego. È sempre una possibilità. Non ho mai detto che non voglio essere un assistente o occupare qualsiasi altro ruolo all’interno di uno staff tecnico. Ho sempre detto che se ci fosse un progetto o qualcosa di interessante, potrei esserne coinvolto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).