Le notizie del giorno – Estorsione in Serie A, 6 calciatori nella bufera e scontro presidente-attaccante

Le notizie del giorno – La pandemia da Coronavirus, perlomeno in Europa, sembra vivere la sua fase discendente. Regole meno rigide, vista la situazione più rassicurante, ma alcune da mantenere ancora con attenzione e cura: come, ad esempio, l’uso delle mascherine. Non utilizzarla nei luoghi pubblici chiusi, in alcuni paesi, equivale a violare il protocollo. Ed è quello che è accaduto in Germania, dove 6 calciatori del Borussia Dortmund sono finiti nel mirino. Motivo? Hanno invitato il parrucchiere a casa, ma questi non ha usato la mascherina. A rivelarlo è la Bild, la quale spiega che Hazard, Witsel, Guerreiro, Akanji, Zagadou e Sancho si sono fatti ritoccare il capello dal parrucchiere Winnie Nana Karkari, come detto senza mascherina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuove scintille fra il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli e il centravanti Matteo Ardemagni, ora al Frosinone, ma fino a gennaio in bianconero. Qualche giorno fa, durante una diretta Facebook sulla pagina ‘Gli Avvocati del Diavolo’, il numero uno marchigiano aveva etichettato il calciatore come mercenario: “È un ragazzo al quale mi ero affezionato pensando che anch’esso si fosse affezionato a me, all’ambiente e alla mia famiglia. Invece si è dimostrato un mercenario del calcio. Massimo rispetto per le sue decisioni, è andato a prendere un anno in più di contratto. Gli auguro tutto il bene, ma non l’ho ancora mai visto giocare da quando è andato via. Le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Io e la mia famiglia siamo andati a soccorrerlo quando dopo Salerno aveva il braccio rotto, ma questo sembra non significhi nulla. Fai del bene e scordatelo. È un ragazzo che ancora sta lì a giocare alla PlayStation, lasciamolo giocare”. Pronta la replica dell’attaccante, sui propri canali social ufficiali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano pesanti accuse nei confronti di una quindicina di ultras del Genoa: associazione a delinquere, estorsioni, violenza privata e intestazioni fittizie. Come riporta l’Ansa il gruppo avrebbe estorto denaro, ma anche altre utilità al presidente Preziosi, in cambio di una pace da parte della tifoseria organizzata, ormai in contestazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Emerge una clamorosa notizia sul derby tra Manchester United e Manchester City, giocato l’8 marzo scorso a Old Trafford e riferita direttamente da ‘Il Guardian’. Secondo quanto riportato dal giornale, il match avrebbe causato almeno 37 decessi correlati al Coronavirus secondo lo studio del gabinetto Edge Health. In quell’occasione ben 76mila spettattori hanno assistito alla vittoria dei Red Devils grazie alle reti di Martial e McTominay. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).