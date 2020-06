Le notizie del giorno – Sospetti sull’arbitro, portiere positivo al Coronavirus e attaccante nella bufera

Le notizie del giorno – Mitchell Langerak è risultato positivo al coronavirus. Il portiere australiano, ex Borussia Dortmund, gioca attualmente per il Nagoya Grampus, club giapponese. Lui è il secondo calciatore contagiato della J-League. Ad annunciarlo è la stessa società tramite il proprio sito ufficiale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Luca Jovic nuovamente nella bufera. Il serbo, che aveva violato la quarantena a inizio lockdown e dovrebbe stare a riposo assoluto per riprendersi dall’infortunio al piede, ha invece organizzato un barbecue con alcuni amici. Nulla di illegale, visto che adesso in Spagna gli incontri sono concessi fino a un massimo di dieci persone. Ma a far infuriare il club spagnolo è la storia pubblicata su Instagram in cui Jovic appare con il tutore in una posizione che sembra sforzare il piede fratturato. Atteggiamenti ritenuti poco professionali dai Blancos. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ancora polemiche in Germania. Mancano solo 4 giornate alla fine della Bundesliga ed ogni punto può essere prezioso per il conseguimento degli obiettivi delle squadre. A lamentarsi è l’Augsburg che, nello scontro salvezza contro il Colonia, si è visto negare un evidente calcio di rigore. Per questo ieri il pareggio interno non è andato giù a mister Heiko Herrlich. Un penalty che né l’arbitro né Guido Winkmann al VAR hanno visto. Ma il tecnico si lamenta soprattutto di una cosa: “Per me è incomprensibile. Non so come il signor Winkmann non lo abbia visto. Viene colpito al piede e strattonato al braccio. Non esiste un rigore più chiaro di questo. Non so cos’altro deve succedere. Se è così possiamo finirla con il VAR. Questo è uno scandalo. Al VAR oggi, fra l’altro, c’era uno che abita a 30 chilometri da Colonia…“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Lutto nel mondo del calcio. Come riporta l’Ansa è morto oggi l’avvocato Salvatore Sciacchitano, già viceprocuratore federale: aveva 77 anni. Nato nel 1943, ha collaborato per oltre 20 anni con la Federcalcio, prima in qualità di sostituto procuratore e poi, dal 2006 al 2016, nella veste di viceprocuratore federale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).